Die CDU-Fraktion im schleswig-holsteinischen Landtag will am Dienstag einen Kandidaten oder eine Kandidatin für das Amt des Landtagspräsidenten nominieren. Das teilte ein Fraktionssprecher am Montag mit. Der scheidende Landtagspräsident Klaus Schlie hat das Amt seit Juni 2012 inne. Zur Landtagswahl am 8. Mai war der frühere Innenminister aber nicht noch einmal angetreten. Im vergangenen Jahr war bekanntgeworden, dass der 68-Jährige an Krebs erkrankt ist. Im Frühjahr hatte er deshalb auch seine Amtsgeschäfte ruhen lassen.