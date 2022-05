Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck hat die Zugewinne der Grünen bei der Wahl in Schleswig-Holstein hervorgehoben und wirbt für eine weitere Regierungsbeteiligung seiner Partei. «Die Leute wollen Daniel Günther als Ministerpräsident und die Grünen in der Regierung», sagte Habeck am Sonntagabend im TV-Sender Welt mit Blick auf den CDU-Ministerpräsidenten.