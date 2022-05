Nach dem schlechten Abschneiden der Linken bei der Landtagswahl in Schleswig-Holstein hat die Vorsitzende der Linksfraktion im Bundestag, Amira Mohamed Ali, den Erneuerungswillen ihrer Partei betont. Das Wahlergebnis im Norden sei eine «große Niederlage», sagte Mohamed Ali am Sonntagabend in der ARD. Dennoch sei sie sicher, dass die Partei es schaffen werde, spätestens nach ihrer Neuaufstellung im Juni «mit größerer Geschlossenheit wieder nach vorne zu blicken». Im Juni sollen auf einem Bundesparteitag der Linken der Parteivorstand neu gewählt werden.

Nach den Hochrechnungen zur Landtagswahl in Schleswig-Holstein verpasste die Linke im Norden erneut den Einzug in den Landtag. Im Jahr 2017 hatte die Linke dort 3,8 Prozent der Stimmen geholt.

«Natürlich ist die Lage für Parteien, die nicht im jeweiligen Landtag sind, auch eine schwierigere als für diejenigen, die im Landtag sind», sagte Mohamed Ali mit Blick auf die Landtagswahlen in Schleswig-Holstein und in Nordrhein-Westfalen in einer Woche.

Gerade in Krisenzeiten sei es für Menschen schwieriger, Parteien zu wählen, bei denen nicht sicher sei, ob sie in den Landtag einziehen könnten. Die Linke kämpfe dennoch «entschieden» und glaube, dass in Nordrhein-Westfalen am kommenden Sonntag noch «einiges möglich» sei.

In NRW, wo am kommenden Sonntag der Landtag gewählt wird, hatte die Linkspartei die Fünf-Prozent-Hürde vor vier Jahren nur sehr knapp verfehlt. Damals hatte die Partei, die seit längerem bundesweit in der Krise steckt, dort den Einzug in den Landtag mit einer Differenz von nur 0,1 Prozentpunkten hauchdünn verpasst.