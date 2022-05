Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) setzt auch in Zukunft auf eine gute Zusammenarbeit mit Daniel Günther (CDU) nach dessen Wahlsieg im Nachbarland Schleswig-Holstein. «Wir haben bisher schon über Partei- und Ländergrenzen gut zusammengearbeitet und ich bin überzeugt, dass das auch weiterhin so sein wird», erklärte Schwesig am Sonntagabend. Günther sei als Regierungschef überzeugend im Amt bestätigt worden. Zugleich drückte sie ihren Respekt für die SPD in Schleswig-Holstein und deren Spitzenkandidat Thomas Losse-Müller für einen engagierten Wahlkampf aus.