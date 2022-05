Kiel Niedergeschlagenheit bei der SPD-Wahlparty in Kiel: Nur einige Dutzend Genossen kamen ins Kulturzentrum «Räucherei» im alten Arbeiterstadtteil Gaarden. Das historisch schlechte Wahlergebnis der SPD verschlug den meisten Anwesenden fast die Sprache. Spitzenkandidat Thomas Losse-Müller kam in Begleitung von Landeschefin Serpil Midyatli drei Stunden nach Schließung der Wahllokale in die «Räucherei». Losse-Müller räumte unumwunden ein: «Das ist ein echt bitteres Ergebnis.» Die SPD werde eine kraftvolle Opposition sein, versprach er.