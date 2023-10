Landwirtschaftsstaatssekretärin Anne Benett-Sturies hat den Bäuerinnen und Bauern in Schleswig-Holstein für ihren Einsatz gedankt. "In der Erntedankzeit werden wir jährlich daran erinnert, wie wertvoll unsere Lebensmittel sind und wie viel Ressourcen und Arbeit, aber auch Herzblut in deren Produktion stecken", sagte Benett-Sturies am Sonntag anlässlich des Landeserntedankfestes in Eckernförde. Ein stets verfügbares, vielseitiges und hochwertiges Angebot an Lebensmitteln sei keine Selbstverständlichkeit.

Landwirtschaftsstaatssekretärin Anne Benett-Sturies hat den Bäuerinnen und Bauern in Schleswig-Holstein für ihren Einsatz gedankt. "In der Erntedankzeit werden wir jährlich daran erinnert, wie wertvoll unsere Lebensmittel sind und wie viel Ressourcen und Arbeit, aber auch Herzblut in deren Produktion stecken", sagte Benett-Sturies am Sonntag anlässlich des Landeserntedankfestes in Eckernförde. Ein stets verfügbares, vielseitiges und hochwertiges Angebot an Lebensmitteln sei keine Selbstverständlichkeit.

Die Bauern und Bäuerinnen tragen nicht nur zur Ernährungssicherung und zum Erhalt der Kulturlandschaft bei, wie Benett-Sturies weiter mitteilte. "Gleichzeitig erbringen unsere Landwirtinnen und Landwirte wertvolle Gemeinwohlaufgaben für den Natur-, Umwelt- und Artenschutz". Zudem seien viele von ihnen im Tourismus, in der Energiewirtschaft, in der Landschaftspflege oder im Bereich der Direktvermarktung aktiv. "Unsere Landwirtschaft ist somit ein wichtiger Wirtschaftszweig für den ländlichen Raum in Schleswig-Holstein."