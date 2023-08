In Hamburg-Langenhorn ist die Polizei am Donnerstagmorgen zu einem Einsatz an einer Tankstelle gerufen worden. Ein Anrufer habe sich gemeldet, ein Mann habe ihn und eine Frau mit Kraftstoff übergossen und sei anschließend mit der Frau im Auto abgefahren, sagte ein Polizeisprecher zu entsprechenden Medienberichten. Der Einsatz laufe noch. Die Hintergründe seien völlig unklar.