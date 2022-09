Simon Dudi Ekidor hat am Sonntag den Internationalen Alsterlauf in Hamburg gewonnen. Der Kenianer benötigte für die zehn Kilometer lange Distanz 29:07 Minuten und verwies Nicolas Wilde (TH Eilbeck/30:32) und dessen Teamgefährten Julius Schröder (31:04) auf die Plätze zwei und drei. Wilde sicherte sich zudem den Hamburger Meistertitel.

Schnellste Frau war Puriti Kajuju Gitonga (Kenia) in der Streckenrekordzeit von 31:14 Minuten. Sie knüpfte mit ihren Sieg an den Erfolg ihrer Zwillingsschwester an, die bei der zuvor letzten Auflage 2019 triumphiert hatte. 2020 und 2021 war die Veranstaltung aufgrund der Corona-Pandemie abgesagt worden. Den zweiten Platz belegte Janeth Chepngetich (Kenia/32:39) vor Caroline Balduhn (TH Eolbeck/37:00), die Hamburger Meisterin wurde.

Veranstaltung Ergebnisse