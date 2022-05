Beim Springer-Meeting in Wiesbaden hat HSV-Leichtathlet Nick Schmahl einen erfolgreichen Einstieg in die Saison gefeiert. Im Weitsprung siegte der gebürtige Fehmarner mit der Tagesbestleistung von 7,59 Metern vor dem deutschen Hallenmeister Fabian Heinle vom VfB Stuttgart, der es in seinem besten Versuch auf 7,49 Meter brachte. Im Jugend-Wettbewerb belegte Simon Plitzko (HSV) am Samstag mit 7,35 Metern Platz zwei und überbot die Norm für die EM in der Altersklasse U18 in Israel (4. bis 7. Juli) um 15 Zentimeter.