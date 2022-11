Energiesparen gehört für den langjährigen "Sportschau"-Moderator Gerhard Delling (63) zum Alltag dazu - und das nicht erst, seitdem die Preise explodieren. "Ich war schon immer der, der dafür sorgt, dass das Licht aus ist", verriet der in Hamburg lebende Sport-Journalist der Deutschen Presse-Agentur. Er sei so erzogen worden und denke stets darüber nach, an welchen Stellen er noch Energie einsparen könne. "Und zwar nicht, um ein paar Groschen einzusparen, sondern aus Überzeugung."