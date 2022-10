"Halli Hallo Hallöchen!". Mit diesen Worten hat Lin-Manuel Miranda, in New York geborener Musical-Schöpfer, sein Publikum in Hamburg begrüßt. Dort hatte sein Hip-Hop-Musical "Hamilton" am Donnerstagabend Deutschland-Premiere. "Das ist das erste Mal, dass ich mein Stück höre und die Worte nicht verstehe", berichtete Miranda.