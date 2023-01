Die ehemalige TV-Moderatorin Dagmar Berghoff beneidet ihre heutigen Kollegen bei Funk und Fernsehen nicht. "In den Sendeanstalten hat sich die Stimmung total verändert. Immer mehr Stellen werden abgebaut, die einzelnen Moderatoren müssen immer mehr machen - Musik, Werbung, Jingles. Zwischendurch Interviews führen und auch ihre Texte selbst schreiben", sagte die langjährige "Tagesschau"-Sprecherin der Deutschen Presse-Agentur in Hamburg. Sie feiert am Mittwoch (25. Januar) ihren 80. Geburtstag.