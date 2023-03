Der Schriftzug "Literaturhaus" ist an der Fassade des Gebäudes zu sehen. Die 11. Hamburger Graphic Novel Tage finden vom 13. bis zum 16. März 2023 statt. Foto

Comics spielen in Hamburg eine große Rolle. Bei den 11. Graphic Novel Tagen sind wieder zahlreiche Stars der Szene zu Gast im Literaturhaus. Aber auch Newcomer stellen ihre Bücher vor.

Bei den 11. Hamburger Graphic Novel Tagen vom 13. bis 16. März dreht sich im Literaturhaus wieder alles um die Kunst der sprechenden Bilder. Andreas Platthaus, Literaturchef der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung", begrüßt insgesamt neun Gäste an vier Abenden, unter anderem aus Großbritannien, Italien und Frankreich, teilten die Veranstalter mit. Erstmals gibt es ein dem Hamburger Comicschaffen gewidmetes Gespräch, bei dem gleich drei Graphic-Novel-Debüts im Fokus stehen. Kurze Comiclesungen ergänzen die themenfokussierten Werkschauen.

Zur Eröffnung ist der britische Comicstar Tom Gauld zu Gast, dessen Arbeiten in "The Guardian", "The New York Times" und "New Yorker" erscheinen. Sein Bilderbuch "Der kleine Holzroboter und die Baumstumpfprinzessin" wurde von Jörg Mühle übersetzt. Beide sprechen zum Festivalauftakt über das Übersetzen von Comics. Nachmittags ist Tom Gauld zu einer Signierstunde bei "Strips & Stories", dem Buchladen für Graphic Novels, eingeladen.

Am Dienstag kommen mit Wiebke Bolduan, Noëlle Kröger und Ika Sperling drei Absolventinnen der Hochschule für Angewandte Wissenschaften (HAW) zu einem Werkstattgespräch zusammen. "Ohne Kompromisse" ist das Motto am Mittwoch. Dann ist die italienische Comickünstlerin Giulia Spagnulo (Zuzu) zu Gast, die mit ihren Werken "Cheese" und "Glückliche Tage" für Aufsehen sorgte. Zum Abschluss präsentiert der französische Comiczeichner Émile Bravo seinen "Spirou"-Vierteiler "Spirou und die Hoffnung", der ein Panorama von Widerstand und Kollaboration im Belgien des Zweiten Weltkriegs zeichnet.

Literaturhaus Hamburg