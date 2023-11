Der Thomas-Mann-Preis der Hansestadt Lübeck und der Bayerischen Akademie der Schönen Künste des Jahres 2024 geht an den Schriftsteller Navid Kermani. Das gab die Hansestadt Lübeck am Freitag bekannt. Der 1967 geborene Kermani erhalte die Auszeichnung für sein erzählerisches und essayistisches Werk, das mit analytischer Brillanz und mitfühlender Anteilnahme Zeitgenossenschaft auf eine Ebene gehoben hat, die in der Gegenwartsliteratur ihresgleichen sucht, heißt es den Angaben zufolge in der Jurybegründung.