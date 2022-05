Die Schriftstellerin Dörte Hansen aus Husum erhält den mit 20.000 Euro dotierten Kunstpreis des Landes Schleswig-Holstein. Der mit 5000 Euro dotierte Förderpreis geht an die Autorin Zara Zerbe aus Kiel, wie die Staatskanzlei am Freitag mitteilte. Hansen zeichne ein realistisches Lebensgefühl aus Norddeutschland, mit dem sich viele Menschen identifizieren könnten, lobte Ministerpräsident Daniel Günther (CDU). «Es ist starke Literatur aus Schleswig-Holstein.» Hansen gehöre zu den bekanntesten Autorinnen in Deutschland. Mit ihren Bestseller-Romanen «Altes Land» und «Mittagsstunde» habe sie Erfolgsgeschichten geschrieben.