Die Regierungsfraktionen von SPD und Grünen machen sich für die Einführung eines Lobbyregisters in Hamburg stark. Mit dem Register sowie einem legislativen und exekutiven Fußabdruck solle künftig sichtbar werden, welche Interessensvertretungen außerhalb von Parlament und Regierung zum Beispiel an der Entstehung von Gesetzen beteiligt waren, teilten die beiden Fraktionen am Montag mit. Über einen entsprechenden Antrag soll die Bürgerschaft in der nächsten Woche beraten. Auf Bundesebene gibt es bereits ein Lobbyregister.