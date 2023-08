Das brennende Getreidesilo in Wesselburen (Kreis Dithmarschen) ist durch den Einsatz der Feuerwehr deutlich heruntergekühlt worden. Die Außentemperatur des Gebäudes betrug am Mittwochmorgen etwa 35 Grad, wie ein Sprecher der Feuerwehr mitteilte. Gestern waren es demnach bis zu 210 Grad gewesen. Das Getreide im Inneren des Silos brenne nach wie vor. Ziel des Einsatzes am Mittwoch sei es nun, das Getreide aus dem Silo herauszuholen und abzulöschen. Dafür werde versucht, einen durch den Brand verstopften Abfluss im Silo durch handgeführte Strahlrohre frei zu spülen, sodass das Getreide ins Freie rieseln könne, erklärte der Sprecher.