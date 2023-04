Das Großfeuer, das am Ostersonntag in Hamburg mehrere Lagerhallen zerstört hat, ist am Folgetag immer noch nicht gelöscht. 27 Stunden nach der ersten Brandmeldung seien die Löscharbeiten nach wie vor nicht beendet, teilte ein Sprecher der Polizei am frühen Montag mit. Er ging davon aus, dass der Einsatz noch den ganzen Tag andauern wird. Zum Sachschaden sowie der Brandursache gab es weiterhin keine Angaben.

Am frühen Sonntag hatte ein Lagerhallenkomplex eines Autohändlers im Stadtteil Rothenburgsort großflächig in Flammen gestanden. Angaben der Polizei vom Sonntag zufolge hatte sich das Feuer anfangs an Fahrzeugen, Waschmaschinen und anderem Lagergut im Freien entzündet. Mehrere sogenannte IBC-Container platzten dann auf dem Gelände, da in ihnen brennbare Flüssigkeiten lagerten.

Verletzte gab es bei dem Großbrand nicht. Eine riesige Rauchwolke sei aber in Richtung Innenstadt gezogen, weshalb für die Hamburger Bevölkerung am Sonntagmorgen eine Warnmeldung wegen gefährlicher Rauchgase ausgesprochen wurde. Der Nah- und Fernverkehr im Osten der Stadt war mehrere Stunden lang eingeschränkt.