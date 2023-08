Der Dachstuhl eines Reetdachhauses in Niendorf bei Berkenthin (Kreis Herzogtum Lauenburg) ist in Brand geraten. Die Löscharbeiten dauerten am Freitagmorgen an, wie ein Polizeisprecher sagte. Das Feuer sei aus unbekannter Ursache am späten Donnerstagabend ausgebrochen. Neben dem Haus sei eine mit Reet bedeckte Garage beschädigt worden. Eine erste Schätzung habe eine Schadenshöhe von rund 500.000 Euro ergeben - noch sei das genaue Ausmaß jedoch unklar. Verletzte gab es dem Sprecher zufolge nicht. Anwohner waren zwischenzeitlich aufgefordert worden, ihre Fenster und Türen aufgrund des Rauchs geschlossen zu halten.