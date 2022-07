Ein Unfall mit einem Autobrand hat am Freitag in Westmecklenburg für eine knapp einstündige Sperrung der Autobahn 24 Berlin-Hamburg in Fahrtrichtung Hamburg gesorgt. Wie ein Polizeisprecher sagte, war ein Wagen mit drei Insassen am Morgen zwischen Hagenow und Wittenburg nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und hatte sich überschlagen.