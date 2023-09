Eine 55-jährige Frau ist in Lübeck getötet worden - mutmaßlich von einem 24 Jahre alten Verwandten. Ersten Erkenntnissen zufolge soll der junge Mann die Frau am Donnerstagnachmittag in der gemeinsamen Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Lübecker Innenstadt umgebracht haben, wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten. Der 24-Jährige wurde vorläufig festgenommen und befand sich laut eines Polizeisprechers am späten Abend noch in Polizeigewahrsam.