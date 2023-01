Bei der Flucht vor der Polizei ist ein 34-Jähriger am späten Dienstagabend mit bis zu Tempo 150 durch Lübeck gerast. Das teilte die Polizei am Mittwoch mit. Nach mehreren Stoppversuchen entdeckten Beamte den Mann kurz nach Mitternacht nahe einer Autobahn-Unterführung auf dem Boden liegend. Er habe sichtlich unter den Eindrücken des zuvor Erlebten gestanden und sei wegen seines Gesundheitszustandes mit einem Rettungswagen in ein Lübecker Krankenhaus gebracht worden.