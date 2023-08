Die Polizei hat in Lübeck eine in einen Bach gestürzte hilflose Frau aus ihrer misslichen Lage befreit. Die 48-Jährige sei offenbar auf einem regennassen Wanderweg ausgerutscht und eine mindestens vier Meter hohe Böschung hinabgestürzt, teilte die Polizei am Freitag mit. Ein 63 Jahre alter Spaziergänger war am Donnerstagabend auf die Hilferufe der Frau aufmerksam geworden und hatte die Polizei verständigt.