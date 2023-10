Eine 35-jährige Frau soll in Lübeck mit einem Luftgewehr auf eine Menschengruppe geschossen und einen 31-jährigen Mann angefahren haben. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Donnerstag mitteilten, wurde die Frau nach dem Vorfall am Mittwochabend festgenommen. Der 31-Jährige sei leicht verletzt worden, als die Frau mit ihrem Wagen über sein Bein gefahren sei, hieß es. Er kam den Angaben zufolge in ein Krankenhaus.

Eine 35-jährige Frau soll in Lübeck mit einem Luftgewehr auf eine Menschengruppe geschossen und einen 31-jährigen Mann angefahren haben. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Donnerstag mitteilten, wurde die Frau nach dem Vorfall am Mittwochabend festgenommen. Der 31-Jährige sei leicht verletzt worden, als die Frau mit ihrem Wagen über sein Bein gefahren sei, hieß es. Er kam den Angaben zufolge in ein Krankenhaus.

Das Luftgewehr sei mindestens einmal abgefeuert worden, dabei sei niemand verletzt worden. Im Wagen der Frau fand die Polizei neben dem Gewehr auch zwei Messer sowie eine Machete und Utensilien zum Drogenkonsum, wie es hieß.

Die Frau habe auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Ziegelstraße aus dem Seitenfenster ihres Autos heraus auf eine Gruppe von Männern geschossen. Dann sei sie zunächst geflüchtet, aber wieder zum Parkplatz zurückgekehrt. Dort fuhr sie laut Mitteilung stark beschleunigend auf dieselben Männer zu, die sich daher im Supermarkt-Eingang in Sicherheit brachten. Danach versuchten sie den Angaben zufolge, mit der Frau zu reden. Dabei fuhr sie demnach erneut mit hoher Geschwindigkeit in Richtung der Gruppe und erfasste mit ihrem Auto den 31-Jährigen.

Die Frau soll dann erneut geflüchtet sein. Sie wurde schließlich von einer Streife angehalten und festgenommen. Die Staatsanwaltschaft ordnete eine Blutprobe an und wollte Haftbefehl beantragen.

Pressemitteilung