Eine 54 Jahre alte Radfahrerin ist am Dienstag in Lübeck von einem abbiegenden Lastwagen erfasst und schwer verletzt worden. Der Lastwagen sei nach rechts abgebogen und habe dabei die Radfahrerin übersehen, die bei Grün die abzweigende Straße überquert habe, berichtete die Polizei am Dienstag. Die 54-Jährige wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Lebensgefahr bestand nach Polizeiangaben jedoch nicht. Der 39 Jahre alte Lastwagenfahrer blieb den Angaben zufolge unverletzt.