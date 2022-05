Einen ungewöhnlichen Ersthelfer hatte ein 74 Jahre alte Autofahrerin, die mit ihrem Wagen in Lübeck von der Fahrbahn abgekommen war. Ein Ballonfahrer, der dies bei seinem Landanflug beobachtet hatte, habe die Rettungskräfte verständigt und der Seniorin Erste Hilfe geleistet, berichtete die Polizei am Montag. Der Ballonfahrer hatte am Sonntag beobachtet, wie das Auto der 74-Jährigen auf gerader Strecke von der Fahrbahn abkam und nach 150 Metern auf dem Feld zum Stehen kam, auf dem er gerade landen wollte.