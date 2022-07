Ein 532 Meter langer und 1673 Tonnen schwerer Güterzug ist am späten Dienstagabend mit einem herabhängenden Kabel kollidiert, das Unbekannte auf die Oberleitung geworfen hatten. Der Lokführer, der auf dem Weg von Lübeck nach Maschen war, hatte noch versucht anzuhalten, wie die Bundespolizei am Mittwoch mitteilte. Bis der Zug zum Halten kam, hatte der hintere Stromabnehmer den Gegenstand jedoch bereits erfasst. Bei dem herabhängenden Gegenstand handelte es sich um ein Stromverlängerungskabel, das Unbekannte von einer nahe gelegene Baustelle entwendet und auf die Oberleitung geworfen hatten. Die Strecke in Richtung Hamburg musste voll gesperrt werden.

Ein 532 Meter langer und 1673 Tonnen schwerer Güterzug ist am späten Dienstagabend mit einem herabhängenden Kabel kollidiert, das Unbekannte auf die Oberleitung geworfen hatten. Der Lokführer, der auf dem Weg von Lübeck nach Maschen war, hatte noch versucht anzuhalten, wie die Bundespolizei am Mittwoch mitteilte. Bis der Zug zum Halten kam, hatte der hintere Stromabnehmer den Gegenstand jedoch bereits erfasst. Bei dem herabhängenden Gegenstand handelte es sich um ein Stromverlängerungskabel, das Unbekannte von einer nahe gelegene Baustelle entwendet und auf die Oberleitung geworfen hatten. Die Strecke in Richtung Hamburg musste voll gesperrt werden.

Die Bundespolizei ermittelt wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr. Sie appellierte zudem, keine Gegenstände in die Oberleitung zu werfen, da Lebensgefahr bestehe. Im vorliegenden Fall hätte das in die Oberleitung geworfene Kabel zu einem Stromüberschlag führen können, was nicht selten tödlich ende.