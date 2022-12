Wegen einer technischen Fehlermeldung bei einem in Hamburg landenden Flugzeug ist die Flughafenfeuerwehr ausgerückt. Zu der Fehlermeldung sei es vor der Landung des Condor-Flugs DE1439 von Lanzarote nach Hamburg am Dienstag gekommen, teilte eine Sprecherin der Airline am Mittwoch mit. "Da Sicherheit im Flugbetrieb zu jedem Zeitpunkt höchste Priorität hat, entschied sich die Cockpitcrew vorsorglich im Rahmen eines Standardverfahrens zu einer technisch bedingten Sicherheitslandung." Der Flughafen sei darüber informiert worden und bei der Landung stand vorsorglich die Flughafenfeuerwehr bereit. "Dies ist an Flughäfen ein Standardprozedere."