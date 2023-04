Nach dem Beginn eines zweitägigen Warnstreiks des Luftsicherheitspersonals ist es in den Hallen des Hamburger Flughafens am Donnerstagmorgen ruhiggeblieben. Vereinzelt warteten Fluggäste auf einen Shuttle, der sie nach Bremen oder Hannover bringen sollte, um von dort abzufliegen. "Der Streik steht schon seit gestern Nacht und läuft heute ganz normal weiter für die nächsten 48 Stunden", sagte ein Verdi-Sprecher. Am Mittag werde eine Kundgebung stattfinden.