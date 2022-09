Ein 24-stündiger Fluglotsen-Streik in Frankreich hat am Freitag auch zu Ausfällen in Hamburg geführt. Insgesamt seien zehn Ankünfte und zehn Abflüge gestrichen worden, sagte eine Sprecherin der Deutschen Presse-Agentur. Betroffene Airlines seien Air France, Eurowings, Vueling und Ryanair. Bei den gestrichenen Verbindungen handelt es sich demnach um Flüge von oder nach Paris, Nizza, Mallorca oder Malaga. Für den gesamten Tag geplant sind 155 Abflüge und 155 Ankünfte.