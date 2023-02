Am Hamburger Flughafen sind am Montag zehn Flüge nach und von Nordrhein-Westfalen gestrichen worden. Hintergrund seien die Warnstreiks der Gewerkschaft Verdi an den Flughäfen Köln/Bonn und Düsseldorf, teilte eine Sprecherin des Flughafen Hamburgs am Montagmorgen mit. Vor knapp einer Woche hatte es bereits am Hamburger Flughafen einen großen Warnstreik gegeben. Alle Starts und Landungen waren an diesem Tag ausgefallen.