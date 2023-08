Im Möllner Schulsee darf wieder gebadet werden. Das teilte der Kreis Herzogtum Lauenburg am Montag mit. Es habe keine Massenentwicklung von Blaualgen mehr festgestellt werden können, sagte ein Kreissprecher.

Am Freitag war die Badestelle Luisenbad am Schulsee gesperrt worden, weil bei Messungen ein erhöhtes Aufkommen an Blaualgen festgestellt worden war. Das Gesundheitsamt des Kreises wies darauf hin, dass immer wieder eine Massenentwicklung von Blaualgen auftreten könne. Blaualgen können durch Verschlucken zu Hautreizungen, Übelkeit und Durchfall führen.