Opfer und Hinterbliebene des schweren Zugunglücks von Eschede vor 25 Jahren haben sich am Samstagvormittag zum stillen Gedenken am Mahnmal getroffen. Auch Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP), Niedersachsens Verkehrsminister Olaf Lies (SPD), Bahn-Chef Richard Lutz sowie die Präsidentin des Bayerischen Landtags Ilse Aigner gedachten der Opfer zum Zeitpunkt des Unglücks um 10.59 Uhr und legten Blumenkränze an der Namenswand der Todesopfer nieder.