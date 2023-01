Der Gabelstapler-Hersteller Jungheinrich baut mit einem Zukauf sein Geschäft in den USA aus. Für rund 375 Millionen US-Dollar werde die Storage-Solutions-Gruppe, ein Anbieter für Regalsysteme und Lagerautomatisierung, übernommen, teilte Jungheinrich am Mittwoch in Hamburg mit. Zudem werde Jungheinrich einen erfolgsabhängigen Bonus an das Management des US-Unternehmens in den ersten drei Jahren zahlen. Die Übernahme soll aus vorhandenen Barmitteln und Fremdkapital finanziert werden. Der Abschluss der Akquisition wird für das zweite Quartal 2023 erwartet.