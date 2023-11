Der Hörfunkjournalist Andreas Otto (R.SH) bleibt Sprecher der Landespressekonferenz (LPK) in Schleswig-Holstein. Die Journalistinnen und Journalisten der LPK bestätigten den 57-Jährigen am Montagabend auf einer Mitgliederversammlung in Kiel. Otto hat bereits seit 2017 den Vorsitz über das Sprecherkollegium.