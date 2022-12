Die ARD-TV-Nachrichtensendung "Nachtmagazin" wird im nächsten Jahr durch eine "Tagesschau"-Ausgabe ersetzt. Der Leiter des Geschäftsbereichs II in der Programmdirektion, Frank Beckmann, kündigte am Freitag in der Rundfunkratssitzung des Norddeutschen Rundfunks (NDR) in Hamburg die Veränderung an.