Die rund 9000 Redakteurinnen und Redakteure bei Zeitschriften bekommen ab 1. April 2023 mehr Geld. Darauf haben sich Zeitschriftenverleger und Gewerkschaften am Donnerstagabend in der sechsten Verhandlungsrunde in Hamburg geeinigt, wie der Medienverband der freien Presse und der Deutsche Journalisten-Verband (DJV) am Freitag unabhängig voneinander mitteilten. Der Tarifabschluss sieht demnach vor, dass die Gehälter der Redakteurinnen und Redakteure mit dem April um 4,4 Prozent steigen. Gleiches gilt für Volontäre.