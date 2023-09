Wirtschaftsminister Claus Ruhe Madsen hat am Mittwoch die 68. Fachmesse NordBau in Neumünster eröffnet. Nach Einschätzung des CDU-Politikers steht die Bauwirtschaft vor riesigen Aufgaben: "Angesichts von Klimawandel und Wasserknappheit werden in den kommenden Jahrzehnten Milliarden-Investitionen nötig, um veraltete Infrastrukturen zu erneuern - vom Nordseedeich bis zum kommunalen Regenrückhaltebecken", sagte Madsen im Vorfeld der Messe. Kaum ein Thema werde für die Volkswirtschaft künftig so relevant sein wie der Umgang mit Wasser - ob als lebensnotwendige Ressource oder in Form bedrohlicher Ereignisse durch Starkregen oder Überflutungen.