Als eine "enorme Herausforderung" hat Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther den Flüchtlingszustrom in sein Land bezeichnet. "Wir sind an der Grenze dessen, was die Kommunen leisten können", sagte der CDU-Politiker der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" (Freitag). Schleswig-Holstein habe mehr Geflüchtete aufgenommen als 2015, darunter seien mehr als 30.000 Menschen aus der Ukraine.