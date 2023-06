Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) hat die Verständigung bei der Flüchtlingspolitik auf europäischer Ebene ausdrücklich begrüßt. Nach der Ministerpräsidentenkonferenz am Donnerstag in Berlin sagte Günther: "Bei der Verteilung und Registrierung von Geflüchteten wurden wichtige und richtige Entscheidungen getroffen, das ist eine erfreuliche Nachricht." Er betonte: "Bei allen Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten gab es daher große Zustimmung zu dem, was auf Bundesebene bei der EU mitverhandelt wurde." Die Richtung stimme.