Neben mehr als 2000 Vertriebenen aus der Ukraine sind im Juni 436 Geflüchtete aus anderen Ländern nach Schleswig-Holstein gekommen. Die meisten Menschen kamen aus Afghanistan (67), Syrien (50) und Irak (42), wie aus dem am Montag veröffentlichten Monatsbericht des Landesamtes für Zuwanderung und Flüchtlinge hervorgeht. 187 der registrierten Personen wurden in andere Bundesländer weitergeleitet. Im Juni reisten 25 Personen freiwillig wieder aus. Vier Menschen wurden abgeschoben und acht in andere europäische Länder gebracht, in denen sie zuvor bereits gewesen waren.