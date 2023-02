Die Unterbringung und Betreuung von Flüchtlingen rückt am Donnerstag in den Fokus von Bund und Ländern. Schleswig-Holstein fordert konkrete Lösungen. Ministerin Touré hat vor allem einen Aspekt besonders im Blick.

Die schleswig-holsteinische Integrationsministerin Aminata Touré knüpft hohe Erwartungen an den Flüchtlingsgipfel von Bund, Ländern und Kommunen an diesem Donnerstag in Berlin. "Ich erwarte einen Gipfel der echten Lösungen", sagte die Grünen-Politikerin der Deutschen Presse-Agentur. "Länder und Kommunen brauchen jetzt feste Finanzierungszusagen, die den aktuellen Herausforderungen gerecht werden."

Außerdem erwarte sie ein klares Signal für mehr Integration, sagte Touré, die an dem Gipfeltreffen in der Bundeshauptstadt teilnimmt. "Der Bund muss sich klar dazu bekennen, seine Integrationskurse auszubauen." Allein in Schleswig-Holstein fehlten derzeit fast 10 000 Plätze. "Es geht nicht darum, Heinrich-Heine-Deutsch zu lernen, sondern die Grundzüge der deutschen Sprache", sagte Touré. "Deshalb sollte der Bund die Mindestanforderungen für die Lehrkräfte in den Integrationskursen senken."