Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther hat den Stellenwert des Klimaschutzes für die von ihm geführte Landes-CDU herausgehoben. Dies sei ein extrem wichtiges Thema für seine Partei, sagte Günther der Deutschen Presse-Agentur. "Das musste uns nicht abverhandelt werden", meinte er im Blick auf die Ende Juni gebildete Koalition mit den Grünen. Für die CDU sei es eine innere Überzeugung, Schleswig-Holstein zum ersten klimaneutralen Industrieland zu machen.

"Wir tragen in dieser Koalition Sorge dafür, dass Klimaschutz, Wohlstand und gut bezahlte Arbeitsplätze im Einklang miteinander stehen", sagte Günther. Beim Ausbau der Windkraft sei man absolut im Plan, sagte Günther. "Schleswig-Holstein ist das Land, das in diesem Jahr die größte Menge an Windkraft an den Start bringt."