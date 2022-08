Mit einer Regierungserklärung von Ministerpräsident Daniel Günther hat am Mittwoch in Kiel die erste Landtagssitzung nach der Sommerpause begonnen. "Nach zwei Wintern mit Corona gehen wir nun erneut auf eine ungewisse kalte Jahreszeit zu", sagte der CDU-Politiker. "Für viele Menschen mag der Blick in die Zukunft heute ein sorgenvoller Blick sein. Doch ich versichere Ihnen, wir werden alles tun, um auch das gemeinsam durchzustehen." Die Regierung wolle sich nicht von Krise zu Krise hangeln, sondern Schleswig-Holstein langfristig robust und krisenfest aufstellen.