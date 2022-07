Eigentlich gibt es in Kiew regelmäßig ein Filmfest. Wegen des russischen Angriffskrieges wird das 2022 nicht komplett gelingen. Zumindest nicht in der Ukraine. Aber: ein Teil des Internationalen Molodist Filmfestivals wird es in Hamburg geben.

Das Hamburger Filmfest wird 2022 erstmals zum Gastgeber für ein ukrainisches Filmfestival. "Wir freuen uns, in diesem Jahr einen Teil des sehr etablierten Internationalen Molodist Filmfestivals aus Kiew in Hamburg durchführen zu dürfen", sagte Filmfest-Leiter Albert Wiederspiel der Deutschen Presse-Agentur. Der aktuelle Plan sei es, dass das ukrainische Programm des Festivals in Hamburg gezeigt werden soll. Das internationale Programm des Festivals soll dagegen im Oktober in der ukrainischen Hauptstadt über die Leinwand flimmern. "Ich wünsche ihnen dabei viel Glück. Es ist eine schrecklich schwere Aufgabe und wir verstehen auch, dass man politisch sehr gerne eine gewisse Normalität in der Hauptstadt haben möchte."