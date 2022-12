Rund 434.000 Menschen haben in diesem Jahr vorläufigen Zahlen zufolge die Einrichtungen der Stiftung Schleswig-Holsteinische Landesmuseen besucht. Im vergangenen Jahr waren es etwa 420.000. Das Vor-Corona-Niveau von 2019, als rund 463 000 Menschen die Museen der Stiftung besuchten, sei zwar noch nicht wieder ganz erreicht, aber das Corona-Tal scheine durchschritten, sagte Stiftungsvorstand Thorsten Sadowsky am Mittwoch in Schleswig auf Schloss Gottorf.