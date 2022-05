Der Leitende Direktor der Städtischen Museen Freiburg, Tilman von Stockhausen, übernimmt zum 1. Januar 2023 die Leitung des Lübecker Museumsverbundes. Das teilte die Hansestadt Lübeck am Montag mit. Stockhausen werde seine Tätigkeit in Lübeck bereits am 1. Oktober aufnehmen und bis Ende des Jahres gemeinsam mit Hans Wißkirchen die Leitungsübergabe gestalten, heißt es in der Mitteilung. Wißkirchen geht Ende 2022 in den Ruhestand.