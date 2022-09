Komponist Lin-Manuel Miranda (42) kommt zur ersten fremdsprachigen Adaption seines Musicals "Hamilton" nach Hamburg. "Ich bin jetzt schon ganz aufgeregt", sagte Miranda, der die Übersetzung ins Deutsche persönlich beaufsichtigt hat, laut Mitteilung der Stage-Entertainment. "Ich kann es kaum erwarten, bei der Premiere in Hamburg dabei zu sein!" Der Pulitzer-Preisträger hat die Musik, das Buch und die Liedtexte für das Hip-Hop-Musical geschrieben, das seit 2015 erfolgreich am Broadway läuft.

Komponist Lin-Manuel Miranda (42) kommt zur ersten fremdsprachigen Adaption seines Musicals "Hamilton" nach Hamburg. "Ich bin jetzt schon ganz aufgeregt", sagte Miranda, der die Übersetzung ins Deutsche persönlich beaufsichtigt hat, laut Mitteilung der Stage-Entertainment. "Ich kann es kaum erwarten, bei der Premiere in Hamburg dabei zu sein!" Der Pulitzer-Preisträger hat die Musik, das Buch und die Liedtexte für das Hip-Hop-Musical geschrieben, das seit 2015 erfolgreich am Broadway läuft.

Das Stück über die Gründerväter der USA hat elf Tony Awards sowie einen Grammy Award gewonnen und in den USA einen Hype ausgelöst. Am 6. Oktober feiert "Hamilton" auf Deutsch Premiere im Operettenhaus auf der Reeperbahn. Allein an der Übersetzung haben der Rapper Sera Finale und der Musicalautor Kevin Schroeder drei Jahre lang gefeilt.

Zur Premiere werden zahlreiche Prominente erwartet, darunter Comedian Otto Waalkes, die Schauspieler Andrea Sawatzki, Jasmin Tabatabai und Jannik Schümann, Rapper Samy Deluxe, die Moderatorinnen Collien Ulmen-Fernandes und Sophie Passmann sowie die Sänger Sebastian Dürre und Alexander Klaws.

Stage Entertainment