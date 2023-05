Es ist ihre erste Europatournee, ihr erster Auftritt in Deutschland - und das Publikum in Hamburg ist begeistert von Ava Max: Im Stadtpark heizte die amerikanische Pop-Diva mit albanischen Wurzeln am Sonntagabend bei sommerlichen Temperaturen gut ein. "I am so happy to be in Germany", begrüßte die 29-Jährige das Publikum. Hits aus dem neuen Album "Diamonds & Dancefloors", wie "Million Dollar Baby" oder "Maybe You're The Problem" kommen ebenso an wie ihre "Klassiker" - etwa "Kings & Queens" oder "Who's laughing now".

2018 hatte Ava Max mit der Dance-Pop-Hymne "Sweet but Psycho" weltweit die Charts gestürmt. Doch die Fans in Europa hatten bisher keine Gelegenheit, sie live auf der Bühne zu erleben. "On Tour (Finally)" heißt deshalb wohl auch die Tournee.

Den "Song One Of Us" über eine gescheiterte Beziehung spielte sie fast unplugged - nur von Gitarre begleitet. Das Lied sei wichtig für sie und tue ihr auch immer weh, wenn sie es singe, erklärte Ava.

Ihr Faible für auffallende Mode und interessantes Hairstyling sind bekannt. In Hamburg trat sie im silber-schwarzen Outfit und mit langen roten Haaren auf. Unterstützt wurde Ava Max von vier weiß gekleideten Tänzerinnen.

Nach dem Hamburger Lokalmatador Lotto King Karl war die Popsängerin der zweite Act der Saison im Stadtpark Open Air. Die Konzerte in Hamburg sind seit Jahrzehnten für viele Musikfans eine feste Bank. Jahr für Jahr geben sich auf der schönen Bühne im Grünen internationale und nationale Stars die Klinke in die Hand. Geplant sind bis Mitte September 43 Shows. Erwartet werden etwa Silbermond, Yusuf/Cat Stevens, OneRepublik, The Hollywood Vampires mit Alice Cooper und Johnny Depp, Nena, Revolverheld, Deep Purple und Johannes Oerding.