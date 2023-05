Mit viel Beifall ist die Oper "Venere e Adone" von Salvatore Sciarrino am Sonntagabend in Hamburg uraufgeführt worden. Der 76-jährige italienische Komponist nimmt das Opernpublikum mit Hilfe sphärischer Klangbilder mit auf eine Reise durch die Abgründe der Liebe: Während Liebesgöttin Venus sich mit dem Jüngling Adonis vergnügt, versucht ihr Liebhaber Mars die beiden durch eine Intrige mit Hilfe von Amor zu trennen. Ein Ungeheuer - im antiken Mythos ein Eber - das Adonis am Ende tötet, zeigt dabei die menschlichsten Züge aller Protagonisten.